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Путин передал икону Спасо-Преображенскому собору
03:29
Фото: moika78.ru
Глава российского государства Владимир Путин передал Тихвинскую икону Божией Матери Спасо-Преображенскому собору Петербурга, сообщает агентство "Интерфакс".
Президент РФ прибыл в церковь в полночь.
Владимир Путин, прибывший в храм для участия в праздничной рождественской службе, провел среди верующих более получаса.
После окончания ночной божественной литургии президент кратко пообщался с настоятелем Спасо-Преображенского собора Николаем Брындиным и передал ему икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми. Священнослужитель вручил главе государства в качестве ответного подарка икону Казанской Божией Матери.
До того, как покинуть церковь, Путин обратился к верующим, поздравив их с Рождеством Христовым и Новым годом и пожелав здоровья и счастья.
Глава РФ встречает Рождество в родной Северной столице уже третий год подряд. Год назад Путин также присутствовал на праздничной службе в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили в младенческом возрасте.
В 2011 и 2016 годах глава РФ посетил рождественскую службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который находится в населенном пункте Тургиново под Тверью. В этой церкви крестили родителей Владимира Путина.
В прошлом российский президент также посещал на Рождество праздничные службы в храмах различных регионов нашей страны, в частности, в Великом Устюге и Сочи. В 2006 году Владимир Путин посетил одну из церквей города Якутска, где в те дни были 50-градусные морозы.
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