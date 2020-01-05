Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин передал икону Спасо-Преображенскому собору

03:29

Фото: moika78.ru



Глава российского государства Владимир Путин передал Тихвинскую икону Божией Матери Спасо-Преображенскому собору Петербурга, сообщает агентство "Интерфакс".



Президент РФ прибыл в церковь в полночь.



Владимир Путин, прибывший в храм для участия в праздничной рождественской службе, провел среди верующих более получаса.



После окончания ночной божественной литургии президент кратко пообщался с настоятелем Спасо-Преображенского собора Николаем Брындиным и передал ему икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми. Священнослужитель вручил главе государства в качестве ответного подарка икону Казанской Божией Матери.



До того, как покинуть церковь, Путин обратился к верующим, поздравив их с Рождеством Христовым и Новым годом и пожелав здоровья и счастья.



Глава РФ встречает Рождество в родной Северной столице уже третий год подряд. Год назад Путин также присутствовал на праздничной службе в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили в младенческом возрасте.



В 2011 и 2016 годах глава РФ посетил рождественскую службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который находится в населенном пункте Тургиново под Тверью. В этой церкви крестили родителей Владимира Путина.



В прошлом российский президент также посещал на Рождество праздничные службы в храмах различных регионов нашей страны, в частности, в Великом Устюге и Сочи. В 2006 году Владимир Путин посетил одну из церквей города Якутска, где в те дни были 50-градусные морозы.



Автор: Злата Богатова

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