Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тегеран отказался от ограничений ядерной сделки

5.1.2020 22:58

Фото: vchaspik.ua



Иранские власти проинформировали о пятом этапе сокращения собственных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который касалась снятия ограничения по количества центрифуг. Заявление размещено в официальном Twitter правительства исламской республики. Пятый этап является заключительным, подчеркивается в публикации.



Как указано в тексте, иранское правительство объявляет "о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств" Тегерана по СВПД. Другими словами, руководство страны информирует о том, что в будущем не намерено соблюдать какие-то ограничения, связанные с объемами обогащения. Речь также идет о продолжении деятельности в области ядерных разработок.



Вместе с тем, представители официального Тегерана выразили намерение продолжить сотрудничество с МАГАТЭ, вновь выполняя обязательства, предусмотренные СВПД, если будут отменены санкции.



Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал на риск негативных последствий для Ближневосточного региона, если СВПД утратит смысл. Глава МИД России сделал такое заявление в ходе встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.



Напомним, в мае прошлого года в Тегеране объявили о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана, что ознаменовало собой первый этап приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке. Спустя два месяца в рамках второго этапа Иран объявил об обогащении урана свыше 3,67%.



В сентябре стало известно о том, что иранская сторона отказалась от ограничений в области исследований, связанных с этой сферой, а в первых числах ноября началась закачка газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Фактически это означало четвертый шаг по сокращению обязательств, взятых на себя Тегераном в рамках ядерной сделки.



Автор: Злата Богатова

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