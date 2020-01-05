Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Крыму полицейского обвиняют в причастности к смертельному ДТП

5.1.2020 22:13

Фото: tobolsk.info



В Крыму в рамках расследования по факту аварии со смертельным исходом задержан руководитель райотдела участковых, передает ТАСС.



По версии следствия, 26-летний полицейский сбил трех человек, сев пьяным за руль служебной машины.



В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району республики Крым ранее уже возбудили уголовное дело. Как сообщает региональное СУ СКР, правоохранителя задержали.



По материалам дела, авария случилась вечером минувшей субботы, 4 января. Пьяный полицейский, управляя служебным автомобилем, допустил наезд на троих пешеходов. Трагедия случилась на улице Ленина пгт Первомайское. Под колеса полицейской машины попали двое мужчин, 1986 и 1987 г.р., и женщина 1990 г.р.



Один из пострадавших позже скончался в больнице.



В МВД по Крыму, подтвердив начало проверки по факту инцидента, пояснили, что пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Опьянение водителя подтверждено результатами медосвидетельствования, отметили в ведомстве.



Виновник ДТП из правоохранительных органов будет уволен, его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.



Автор: Злата Богатова

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