Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве назвали Бандеру «героем» в ответ на ноту послов Израиля и Польши

5.1.2020 13:22

Фото: gordonua.com

МИД Украины



Как заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко, каждый народ и государство определяет и чествует "своих героев".



Пресс-секретарь дипломатического ведомства таким образом прокомментировала ноту Израиля и Польши.



По данным информационного агентства УНН, отреагировав на ноту протеста послов Израиля и Польши в связи с чествованием представителями украинской власти украинских нацистов Андрея Мельника, Юрия и Ивана Лип и Степана Бандеры, Екатерина Зеленко заговорила о возрождении и сохранении национальной памяти ее народа.



Как подчеркнула пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел, речь в данном случае идет об одном из приоритетных направлений политики Киева. Кроме того, "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".



Украинские власти знают, что есть деятели, институты и даже государств, якобы заинтересованные в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат стал "предметом раздора между украинцами и другими народами", добавила Зеленко.



Ранее израильский и польский послы на Украине с осуждением отреагировали на проведение факельного марша в честь годовщины со дня рождения Бандеры. Как указывалось в совместной ноте Йоэля Лиона и Бартоша Цихоцкого, мероприятия, посвященные людям, активно пропагандировавшим этнические чистки, они воспринимают как оскорбление.



Автор: Злата Богатова

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