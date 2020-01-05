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В Кении боевики атаковали военную базу США


5.1.2020 11:38
В Кении боевики атаковали военную базу СШАФото: livejournal.com

Как сообщили кенийских властей "была предпринята попытка нарушить безопасность" военного объекта, но атаку успешно отразили.

Инцидент произошел на аэродроме Манда сегодня ранним утром, около 5:30 по местному времени (совпадает с московским).

По предварительным данным, военная база Соединенных Штатов подверглась нападению экстремистов "Аш-Шабаб" (деятельность этой группировки в РФ официально запрещена). Подтвердив причастность к инциденту, террористы заявили о том, что штурм объекте прошел успешно и им якобы удалось взять под эффективный контроль часть территории.

Однако официальный представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна эту информацию опроверг. По его словам, попытку прорыва удалось отразить. После окончания боя были найдены тела четырех террористов.

Взлетно-посадочная полоса в результате неудачного прорыва не пострадала, но загорелось несколько находившихся там топливных баков. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь.

Боевики, распространив заявление о штурме базы, также заявили о потерях со стороны кенийских силовиков и американских военнослужащих. Какого-либо подтверждения этих сведений пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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