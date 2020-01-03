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Зеленский отчитался о доходах


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Зеленский отчитался о доходахФото: smi2.net

Глава украинского государства Владимир Зеленский в общей сложности свыше 210 тысяч долларов, указано на портале Национального агентства по противодействию коррупции.

Заработки президента представляют собой доходы от студии "Квартал 95".

Как следует из декларации, которая была размещена на портале Национального агентства по противодействию коррупции, в конце прошлого года Владимир Зеленский получил около 4,8 миллиона гривен (свыше 12 миллиона рублей) от студии "Квартал 95".

Кроме того, украинский президент получил более 100 тысячи гривен (около 270 тысяч рублей) в качестве компенсации за использование торговой марки.

Студия "Квартал 95" специализируется на создании кинопродукции, в частности, фильмов, в том числе, многосерийных, а также юмористических программ. Зеленский, являясь основателем компании, после избрания на пост президента официально заявил, что вышел из бизнеса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

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