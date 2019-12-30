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Трамп назвал «ужасающим» нападение на хасидов у синагоги в штате Нью-Йорк
30.12.2019 05:17
Фото: argumenti.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил решительное осуждение инцидента, случившегося в районе Монси, пригороде Нью-Йорка.
В результате нападения на представителей ортодоксальной еврейской общины были ранены не менее пяти человек.
Американский президент назвал преступление, случившееся около синагоги вечером 28 декабря, "ужасающей антисемитской атакой". Прокомментировав инцидент на своей странице в Twitter, Дональд Трамп призвал общество сплотиться в борьбе с этим "страшным бедствием — антисемитизмом".
В своем сообщении глава Белого дома от своего лица и от лица своей супруги пожелал скорейшего выздоровления всем раненым хасидам.
ЧП случилось вечером 28 декабря, когда около дома хасидского раввина, расположенного неподалеку от синагоги в Монси, ворвался мужчина с ножом. Злоумышленник начал набрасываться на верующих, которые в тот момент собрались, чтобы отметить религиозный праздник.
Позже местное полицейское управление проинформировало о задержании подозреваемого.
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