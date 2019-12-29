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В аэропорту Якутска устроил пьяный дебош певец Рома Жуков
29.12.2019 13:34
Фото: gazeta.ru
В Якутии известного артиста привлекли к административной ответственности за дебош в аэропорту, передают российские СМИ.
Как указано на официальном сайте МВД РФ, речь идет о 52-летнем мужчине и его 27-летней спутнице.
Пара, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, начала некорректно себя вести, когда оказалась в зоне досмотра аэропорта "Нерюнгри". Со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк уточняется, что нарушители были доставлены в линейный пункт полиции. Когда правоохранители приступили к оформлению административного протокола, нетрезвый мужчина продолжал буйствовать. Не реагируя на замечания, он в присутствии нескольких свидетелей позволил себе оскорбительные реплики в адрес сотрудника транспортной полиции.
По данным якутских СМИ, к инциденту может быть причастен известный российский певец и композитор Рома Жуков, в прошлом выступавший в составе популярного музыкального коллектива "Мираж".
Минувшей весной в Казахстане известного артиста сняли с рейса после нападения на сотрудницу Air Astana. Солист популярной в Средней Азии музыкальной группы "Дос Мукасан" Мурат Кусаинов ударил по голове представительницу авиакомпании в ходе конфликта.
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