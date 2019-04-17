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В Казахстане известного артиста сняли с рейса после нападения на сотрудницу Air Astana
17.4.2019 13:30
Фото: tengrinews.kz
Солист популярной в Казахстане музыкальной группы "Дос Мукасан" Мурат Кусаинов был снят с рейса после того, как ударил по голове сотрудницу авиакомпании Air Astana. Информация о ЧП поступила от менеджера по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлека Абдрахимова, передает агентство "Интерфакс-Казахстан".
Как стало известно, "деструктивного пассажира" сняли с рейса в минувшее воскресенье, 14 апреля. Позже выяснилось, что речь идет об известном в стране артисте, музыканте и композиторе, который позволил себе повышать голос и использовать ненормативную лексику во время посадки.
Когда Мурату Кусаинову отказали в перевозке из-за его поведения, представляющего риски для безопасности полета, мужчина в присутствии других работников авиакомпании с силой ударил в лоб начальника смены по обслуживанию пассажиров. В результате женщине был причинен физический вред - врачи диагностировали у постарадавшей сотрудницы ушибы мягких тканей головы.
Сейчас решается вопрос о привлечении 70-летнего Кусаинова к ответственности по статье "Хулиганство".
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