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Актер из сериала «Игра престолов» умер в возрасте 30 лет
28.12.2019 14:07
Фото: supernaturaltv.ru
В Белфасте скончался американский актер Эндрю Данбар, известный российским кинозрителям по популярному сериалу "Игра престолов".
Как передают зарубежные СМИ, артист умер в преддверии Рождества в собственном доме.
Информации о том, что могло стать причиной смерти Эндрю Данбара, которому было лишь тридцать лет, пока не поступало. Известно лишь, что киноартист умер в своем доме в Белфасте (Великобритания).
Как отмечается в сообщении The Extras Dept в Twitter, в последнее время Данбар был так "обожаем, что его приглашали на постановки снова и снова".
В культовом многосерийном фильме артист предстал в роли Старка, а также сыграл двойника Теона Грейджоя. Данбар также снимался в лентах "Сверхъестественное", "Кедровая бухта" и других.
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