Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США разрабатывают тактику информационной войны против РФ

05:24

Фото: vk.com



Киберкомандование ВС Соединенных Штатов разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников, как бывших, так и действующих. Целью является противостояние возможному вмешательству в выборы, которые должны пройти в США в 2020 году.



Как отмечает издание, киберкомандование американских Вооруженных сил сейчас активно продолжает вести разработку тактических способов информационной войны. В числе предполагаемых противников, сообщили источники в руководстве США, может оказаться и Россия. Авторы материала, опубликованного в газете The Washington Post, отмечают, что американские военные таким образом пытаются заранее противостоять всем попыткам вмешательства в выборы, которые пройдут в США в следующем году.



Варианты, находящиеся сейчас в разработке, преимущественно основаны на операции, которую американское киберкомандование предприняло осенью прошлого года. В целях эффективной защиты проходивших тогда промежуточных выборов, пишет газета, военные якобы оставили без интернета "Агентство интернет-исследований", базирующееся в Петербурге.



Автор: Злата Богатова

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