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Эксперт прокомментировал запрет Зеленского на импорт электроэнергии из РФ
25.12.2019 23:06
Фото: prozoro.net.ua
Закон, запрещающий импортировать российское электричество, необходим украинскому президенту Владимиру Зеленскому во внутриполитической борьбе, заявил руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Мнение эксперта приводит ТАСС.
Поправки к закону "О рынке электрической энергии", которые сегодня были подписаны главой Украины Владимиром Зеленским, подразумевают запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.
Как пояснил Руслан Бортник, изменения не принесут Киеву каких-либо ощутимых негативных последствий. Вместе с тем, Зеленского после такого шага больше не будут обвинять в непатриотичных действиях, полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
Руслан Бортник пояснил, что украинский лидер не может не реагировать на критику, которая ранее звучала по т.н. поправке Андрея Геруса - председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ. Речь шла о разрешении поставок электроэнергии из РФ, что создавало сразу два кризиса для киевского руководства.
По словам Бортника, во-первых, в адрес властей страны высказывались обвиняли в непатриотизме. Во-вторых, Киев подозревали в сговоре с украинским олигархом Игорем Коломойским. Бизнесмен приобретал эту электроэнергию, напомнил эксперт.
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