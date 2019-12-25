Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин уволил пять генералов

25.12.2019 19:40

Фото: livejournal.com



Кадровые перестановки, осуществленные главой российского государства, затронули целый ряд ведомств.



По решению Владимира Путина, уволены генералы МВД, СКР и МЧС - в общей сложности пять представителей руководства.



Сведения об этом размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Судя по опубликованному там соответствующему указу президента РФ Владимира Путина, снят с поста начальник УВД на Московском метрополитене ГУ МВД по Москве Николай Савченко.



Ранее в газете "Коммерсантъ" появились сообщения о том, что Савченко подал рапорт еще в минувшем ноябре, после инцидента на "Рязанском проспекте". Напомним, попавшийся на мелкой взятке полицейский Алексей Смирнов открыл огонь из пистолета по офицерам управления собственной безопасности.



Кроме того, Владимир Путин сегодня, 25 декабря, освободил от должностей руководителя Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС Эдуарда Чижикова, главу кадрового управления ФСИН Александра Пирогова и начальника управления организации экспертно-криминалистической деятельности Сергея Рябова.



Изменения также произошли в российских регионах, где с постов, в частности, ушли прокурор Омской области Анастас Спиридонов, замруководителя полицейского главка по Воронежской области Вячеслав Воронцов и Михаил Бусылко, являвшийся замглавы СУ СКР в Свердловской области.



Автор: Злата Богатова

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