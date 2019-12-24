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Задержанный в Бельгии коллекционер русского авангарда остается под стражей
24.12.2019 23:40
Фото: kompromat.wiki
Правоохранительные органы Бельгии задержали Игоря Топоровского и его супругу Ольгу, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источники в полиции уточняется, что коллекционер русского авангарда и его жена рождественские праздники проведут под арестом.
Какие-либо детали расследования пока не уточняются с учетом необходимой конфиденциальности. Известно лишь, что, в прошлую пятницу, 20 декабря, подозреваемым бельгийским подданным российского происхождения продлили срок ареста. По данным фламандских СМИ, в частности, De Standaard и Het Nieuwsblad, суть обвинений заключается в мошеннических действиях, подлоге и отмывании денег, а также краже.
Осенью 2017 года в бельгийском городе Гент начала работу выставка произведений искусства из коллекции Топоровского. В музее изящных искусств тогда были представлены двадцать четыре ранее неизвестных творения выдающихся российских авангардистов начала 20-го века, в том числе, работы Василия Кандинского и Казимира Малевича.
Вскоре группа арт-дилеров и искусствоведов опубликовала открытое письмо, в котором высказывались сомнения в подлинности этих картин. Как утверждали эксперты, представленные в Генте полотна в прошлом не только никогда не экспонировались, но даже не упоминались в каких-либо каталогах. Поэтому возникли сомнения в том, что произведения искусства были действительно созданы известными мастерами.
Учитывая, что не имеется никаких следов существования таких картин, специалисты призвали правоохранителей изъять полотна с выставки и провести экспертизу. На обращение отреагировал фламандский министр культуры, инициировавший начало соответствующего расследования.
Однако администрация музея, как супруги Топоровские необходимого желания сотрудничать с экспертами не проявили. Адвокат коллекционеров добился того, что экспертиза была приостановлена. Вместе с тем, позднее Топоровский, решительно опровергающий все обвинения, был взят под стражу.
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