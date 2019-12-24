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В Госдепе одобрили приговоры виновным в убийстве Хашкаджи


24.12.2019 07:24
В Госдепе одобрили приговоры виновным в убийстве ХашкаджиФото: worldenergynews.gr

Как заявил высокопоставленный представитель Госдепа Соединенных Штатов, в Вашингтоне считают "важным шагом" приговоры, вынесенные по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

На эту тему американский чиновник говорил в ходе брифинга, передает агентство "Интерфакс".

По словам представителя американских властей, ранее США призвали Саудовскую Аравию провести справедливый и прозрачный судебный процесс". Сегодняшние вердикты в Вашингтоне склонны оценивать как важный шаг в привлечении к ответственности виновных в расправе над журналистом.

Соединенные Штаты намерены продолжать следить за тем, как идет расследование убийства Джамаля Хашкаджи, подчеркнул американский дипломат. По его словам, в Госдепе располагают информацией о том, кто был осужден. Однако обнародование личных данных Вашингтон оставляет на усмотрение руководства Саудовской Аравии.

Ранее был вынесен приговор по делу о расправе над журналистом Джамалем Хашкаджи. Имена подсудимых не разглашались. Известно лишь, что пять человек суд приговорил к высшей мере - их ожидает смертная казнь. Трое преступников отправятся за решетку в общей сложности на двадцать четыре года.

В рамках расследования также был допрошен экс-советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, лишившийся поста после гибели Хашкаджи. При этом какие-либо обвинения против него не выдвигались.

Ранее саудовский принц признал ответственность за расправу над Хашкаджи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

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