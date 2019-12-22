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Путин лично открыл движение поездов по Крымскому мосту
15:16
Фото: echo.msk.ru
Глава российского государства Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Президент РФ лично совершил поездку из Керчи в Тамань, передает ТАСС.
Во время первой поездки по железной дороге Крымского моста, которую сегодня совершил российский президент Владимир Путин, в кабине машиниста также присутствовал глава транспортного министерства Евгений Дитрих.
Как заявил ранее Дмитрий Песков, глава РФ начинает рабочую неделю на Крымском мосту. Владимир Путин участвует в торжественной церемонии по случаю запуска в эксплуатацию железнодорожной ветки.
По словам официального представителя Кремля, протяженность этого крупнейшего строительного объекта, возведение которого было начато в феврале 2016 года, составляет девятнадцать километров. Мост является самым крупным не только в нашей стране, но и на территории Европы.
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