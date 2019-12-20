Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лана Дель Рей выпустила 14-минутный клип на несколько песен

06:16

Фото: desktopnexus.com



Известная американская певица и автор композиций Лана Дель Рей представила новый ролик продолжительностью около 14 минут.



Объем материала, опубликованного в сети, объясняется тем, что этот клип создан сразу на три песни.



В ролик вошли композиции Bartender, Happiness Is a Butterfly и Norman Fucking Rockwell.



Как отмечает портал Intermedia, трилогия снята в жанре хоум-видео 1990-х - в прошлом он уже использовался в творчестве Ланы Дель Рей. В качестве режиссера нового клипа певицы выступает Чак Грант.



По замыслу создателей клипа, претендующего на звание самого длинного музыкального ролика, идиллия и веселье, происходящие на первом плане, показываются на фоне взрывов, запусков ракет и военных самолетов.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.12.2019 22:45 Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 20.12.2019 00:43 Fatboy Slim приедет с концертами в Россию

Fatboy Slim приедет с концертами в Россию 18.12.2019 22:16 Ангелина Вовк подумывает о замужестве

Ангелина Вовк подумывает о замужестве 11.12.2019 21:44 Риз Уизерспун хотела бы сняться в третьей части «Блондинки в законе»

Риз Уизерспун хотела бы сняться в третьей части «Блондинки в законе» 9.12.2019 16:15 Петросян женился на 30-летней помощнице