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Лана Дель Рей выпустила 14-минутный клип на несколько песен


06:16
Лана Дель Рей выпустила 14-минутный клип на несколько песенФото: desktopnexus.com

Известная американская певица и автор композиций Лана Дель Рей представила новый ролик продолжительностью около 14 минут.

Объем материала, опубликованного в сети, объясняется тем, что этот клип создан сразу на три песни.

В ролик вошли композиции Bartender, Happiness Is a Butterfly и Norman Fucking Rockwell.

Как отмечает портал Intermedia, трилогия снята в жанре хоум-видео 1990-х - в прошлом он уже использовался в творчестве Ланы Дель Рей. В качестве режиссера нового клипа певицы выступает Чак Грант.

По замыслу создателей клипа, претендующего на звание самого длинного музыкального ролика, идиллия и веселье, происходящие на первом плане, показываются на фоне взрывов, запусков ракет и военных самолетов.

Автор: Злата Богатова

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