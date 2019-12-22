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На дне Финского залива перед визитом Путина обезвредили минное поле
05:46
Фото: news-front.info
В преддверии визита главы РФ Владимира Путина на остров Гогланд, состоявшегося минувшим летом, военными моряками Балтийского флота было обезврежено минное поле времен Великой Отечественной войны. Мероприятия на дне Финского залива проводились с помощью специальных роботов.
Как сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов, интервью с которым опубликовала газета "Красная звезда", оставленные немцами якорные мины обнаружил экипаж тральщика "Александр Обухов". Целое поле было найдено минувшим летом незадолго до визита российского президента Владимира Путина на остров Гогланд.
Впоследствии военным морякам Балтийского флота удалось полностью обезвредить минное поле, сохранившееся со времен Великой Отечественной войны при помощи роботов, которые были способны действовать под водой, рассказал Носатов.
Глава российского государства Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива 27 июля. Это происходило в месте, где в период войны затонула субмарина Щ-308 "Семга".
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