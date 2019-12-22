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Названы самые высокооплачиваемые писатели года
22.12.2019 00:12
Фото: livejournal.com
Возглавила рейтинг Джоан Роулинг - суммарный доход литератора эксперты оценили в 92 миллиона долларов.
Список, составленный американским журналом Forbes, опубликован в минувшую пятницу на его официальном сайте.
В комментарии к рейтингу отмечается, что британская писательница Джоан Роулинг заняла первое место в престижном списке благодаря рекордному успеху спектакля в Бродвейском театре Нью-Йорка, продаже 2,8 миллионов копий книг, кассовых сборов от последней экранизации ее произведения, а также прибыли от тематических парков развлечений, которые связаны с Гарри Поттером.
На второй строке рейтинга - американский литератор Джеймс Паттерсон, в соавторстве с Биллом Клинтоном создавший роман "Президент пропал". Доходы писателя за тот же период составили 70 миллионов долларов.
Замыкает тройку лидеров супруга бывшего главы Соединенных Штатов Мишель Обама. Экс-первая леди успела заработать 36 миллионов благодаря книге "Становление".
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