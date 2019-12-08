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Миллер прокомментировал газовое соглашение с Украиной
14:49
Фото: vk.com
Как передает агентство "Интерфакс", согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. После перечисления средств стороны откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам.
Все арбитражные и судебные иски, по которым на сегодняшний день еще не вынесено окончательных решений, будут отозваны.
Глава отечественной корпорации Алексей Миллер подтвердил сведения о том, что "Газпром" подпишет с украинским правительством мировое соглашение, пишет "Российская газета". Речь идет о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.
В соответствии с достигнутыми договоренностям, Европейская Комиссия гарантирует, что регулирование транспортировки газа на Украине будет осуществляться по нормам ЕС.
Как указал Алексей Миллер, при организации транзита в качестве агента "Газпрома" будет выступать "Нафтогаз", который примет на себя риски переходного периода.
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