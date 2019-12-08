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Миллер прокомментировал газовое соглашение с УкраинойМиллер прокомментировал газовое соглашение с Украиной
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Миллер прокомментировал газовое соглашение с Украиной


14:49
Миллер прокомментировал газовое соглашение с УкраинойФото: vk.com

Как передает агентство "Интерфакс", согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. После перечисления средств стороны откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам.

Все арбитражные и судебные иски, по которым на сегодняшний день еще не вынесено окончательных решений, будут отозваны.

Глава отечественной корпорации Алексей Миллер подтвердил сведения о том, что "Газпром" подпишет с украинским правительством мировое соглашение, пишет "Российская газета". Речь идет о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.

В соответствии с достигнутыми договоренностям, Европейская Комиссия гарантирует, что регулирование транспортировки газа на Украине будет осуществляться по нормам ЕС.

Как указал Алексей Миллер, при организации транзита в качестве агента "Газпрома" будет выступать "Нафтогаз", который примет на себя риски переходного периода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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