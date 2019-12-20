|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
14:30
Фото: vk.com
Глава Федерации футбола Мордовии Александр Яшков трагически погиб в результате дорожно-транспортной аварии, сообщает региональное министерство спорта.
Как указано на сайте ведомства, президент организации возвращался из Москвы, где участвовал в конференции.
В сообщении отмечается, что президент Федерации футбола республики Мордовия Александр Яшков погиб в возрасте пятидесяти семи лет, когда попал в аварию по дороге домой из Москвы. Яшков возвращался в Мордовию с конференции Российского футбольного союза.
Всю свою жизнь Яшков посвятил спорту и развитию футбола в регионе. В прошлом он был главой Межрегионального центра по подготовке юных футболистов Приволжья.
По данным местной полиции, смертельная авария случилась вечером минувшего четверга, 19 декабря, около 19:50 по московскому времени. Установлено, что автомобиль Kia Stinger, за рулем которого находился 57-летний водитель, врезался в полуприцеп Kogel тягача на подъезде к Саранску. Второе транспортное средство из-за поломки в тот момент стояло на обочине.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|