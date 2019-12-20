Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

14:30

Фото: vk.com



Глава Федерации футбола Мордовии Александр Яшков трагически погиб в результате дорожно-транспортной аварии, сообщает региональное министерство спорта.



Как указано на сайте ведомства, президент организации возвращался из Москвы, где участвовал в конференции.



В сообщении отмечается, что президент Федерации футбола республики Мордовия Александр Яшков погиб в возрасте пятидесяти семи лет, когда попал в аварию по дороге домой из Москвы. Яшков возвращался в Мордовию с конференции Российского футбольного союза.



Всю свою жизнь Яшков посвятил спорту и развитию футбола в регионе. В прошлом он был главой Межрегионального центра по подготовке юных футболистов Приволжья.



По данным местной полиции, смертельная авария случилась вечером минувшего четверга, 19 декабря, около 19:50 по московскому времени. Установлено, что автомобиль Kia Stinger, за рулем которого находился 57-летний водитель, врезался в полуприцеп Kogel тягача на подъезде к Саранску. Второе транспортное средство из-за поломки в тот момент стояло на обочине.



Автор: Злата Богатова

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