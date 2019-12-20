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В Кузбассе при столкновении двух бензовозов погиб один человек


02:35
В Кузбассе при столкновении двух бензовозов погиб один человекФото: nowthisviral.com

Правоохранительные органы Кемеровской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории Топкинского района.

По предварительным данным, на трассе столкнулись бензовоз и мазутовоз.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь", в результате аварии погиб один из водителей, не успевший покинуть кабину после ЧП. Авария случилась примерно в 14:00 по местному времени (10:00 по Москве).

Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД уточняется, что столкновение мог спровоцировать водитель мазутовоза из Томской области. Потеряв управление, он допустил выезд на встречную полосу где в него врезался бензовоз из Новосибирской области.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу пояснили, что после столкновения на трассе начался пожар. Когда воспламенилось разлившееся топливо, один из водителей не сумел быстро покинуть кабину и погиб в огне.

По факту гибели человека возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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