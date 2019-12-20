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В Архангельске школьниц обвиняют в жестокой расправе над сверстницей


00:25
В Архангельске школьниц обвиняют в жестокой расправе над сверстницейФото: oka.fm

По версии следствия, 17-летние девушки избили жертву стеклянными бутылками, а потом задушили, передает ТАСС.

Обе подозреваемые взяты под стражу в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту убийства.

Преступление, в котором обвиняются две 17-летние жительницы Архангельска, было совершено минувшим летом. Тело убитой девушки с явными признаками смерти насильственной характера было найдено 30 июня случайными прохожими. ЧП случилось неподалеку от железнодорожных путей, на улице Партизанская.

В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к убийству могут оказаться причастны сверстницы погибшей. Установлено, что они от скуки начали планировать преступление, заранее выбрав жертву. Пригласив девушку на встречу, подозреваемые взяли с собой резиновые перчатки, ремень, пакеты и даже чистящее средство.

Ударив потерпевшую стеклянной бутылкой по голове, девушки душили ее ремнем и наносили резаные ранения осколками стекла. Эксперты установили, что причиной смерти стала асфиксия - убийцы надели пакет на голову жертвы. Как только она скончалась, подозреваемые скрылись.

Расследование к настоящему времени завершено, материалы передаются в суд.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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