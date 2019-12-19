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РФ и Украина пришли к принципиальному соглашению по транзиту газа
19.12.2019 23:42
Фото: vk.com
Россия и Украина достигли принципиального соглашения, касающегося транзиту газа на территорию Евросоюза с начала 2020 года, передает агентство "Интерфакс". С соответствующим заявлением выступил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Выступив на пресс-конференции в Берлине, которая состоялась по итогам многочасовых переговоров по транзиту газа, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о том, что удалось достичь принципиального соглашения. По его словам, случившееся представляет собой "позитивные новости для Европы, России и Украины".
По словам российского министра энергетики Александра Новака, стороны смогли подготовить детальный проект протокола к будущему соглашению. Однако документ нуждается в дальнейшем согласовании.
Глава ведомства отметил, что все "сегодня действительно очень хорошо поработали". В ходе продолжительной встречи удалось подготовить "проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности". Новак выразил надежду на то, что уже в ближайшее время стороны выйдут на окончательные договоренности.
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