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В Пекине отреагировали на задержание еще одной китаянки в поместье Трампа
16:34
Фото: orient.tm
Министерство иностранных дел КНР пока не располагает официальными сведениями о задержании китаянки в Соединенных Штатах, заявил представитель ведомства Гэн Шуан во время состоявшегося сегодня, 19 декабря, брифинга. Ранее в СМИ сообщили о гражданке Китая, проникшей на территорию поместья главы США.
Пояснив, что пока еще не знает об этой "специфической ситуации", китайский дипломат подчеркнул, что власти страны всегда призывают сограждан, находящихся за границей, следовать местным законам и воздерживаться от противоправной деятельности.
Ранее сотрудники американских правоохранительных органов задержали 56-летнюю гражданку КНР Цзин Лу по обвинению в незаконном проникновении в резиденцию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Как передает агентство Associated Press, сначала женщину заметили представители охраны Мар-а-Лаго. После того, как нарушительница, которую попросили удалиться, вернулась и начала фотографировать резиденцию американского президента, была вызвана полиция.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что у китаянки истек срок визы. В настоящее время Цзин Лу взята под стражу.
Напомним, минувшей весной у ранчо Трампа была задержана китаянка, имевшая при себе устройства для обнаружения скрытых видеокамер и другие технические средства.
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