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Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России


18.12.2019 23:34
Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против РоссииФото: haber7.net

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против РФ. Как передает агентство Bloomberg, за его принятие проголосовали 17 человек, против были настроены лишь пять. Сведения также были подтверждены руководителем по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуаном Пэхоном, сообщает ТАСС.

Как стало известно, теперь новый крупный пакет антироссийских санкций поступит на рассмотрение Сената полного состава. Одобренные комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США ограничения обязывают американского президента Дональда Трампа к введению рестрикций против суверенного долга Москвы, пояснил Хуан Пэхон.

Среди тех, кто выступил против этой инициативы, был глава комитета Джеймс Риш, являющийся республиканцем и представляющий штат Айдахо. По мнению американского деятеля, Россия вполне заслуживает введения санкций, стоит "прилагать больше усилий" в этом направлении. Однако указанные в документе рестрикции слишком широкие и расплывчатые, заявил Риш.

Ранее германский канцлер Ангела Меркель заявила о том, что действия Соединенных Штатов, в частности, введение санкций по «Северному потоку — 2», способны осложнить переговоры Москвы и Киева по газу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

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