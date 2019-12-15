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Глава МВД Эстонии назвал «продавщицей» нового премьера Финляндии
05:53
Фото: vk.com
Начальник эстонского МВД и глава Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин на пост премьер-министра Финляндии.
Министр назвал нового председателя финского правительства "продавщицей".
По словам Марта Хельме, назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин вызвало у него в памяти высказывание Владимира Ульянова-Ленина о кухарке у власти. Процитировав советского деятеля в эфире TRE Raadio, эстонский министр назвал финскую деятельницу "продавщицей".
В состав правительства Финляндии вошли "некоторые другие уличные активисты и необразованные люди" подчеркнул Хельме, усомнившись в их способности отстаивать интересы страны.
Хельме добавил, что сейчас "происходит историческая месть красных белым". По его словам, красные, сто лет назад, в гражданскую войну в Финляндии пытавшиеся "свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти". Глава МИД Эстонии заявил, что новые члены правительства "отчаянно пытаются ликвидировать финское государство".
В минувший вторник, 10 декабря, парламент Финляндии проголосовал за назначение премьер-министром первого замглавы правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин - ее кандидатуру поддержали 99 из 200 депутатов, 70 были настроены против.
Президент страны Саули Ниинисте уже официально утвердил Марин и ее правительство, ставшее в Финляндии 76-м по счету. Премьер-министр теперь может считаться самым молодым действующим главой правительства в мире.
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