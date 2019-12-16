Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину

16.12.2019 21:06

Фото: livejournal.com



Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с германским канцлером Ангелой Меркель, передает ТАСС. Стороны обсуждали, в частности, перспективы сотрудничества по газу в контексте "Северного потока — 2", транзит газа через Украину после 1 января 2020 года, а также другие вопросы.



Беседа состоялась по инициативе Берлина.



В сообщении пресс-службы Кремля указано, что Владимир Путин в беседе с Ангелой Меркель затронул вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в газовой сфере, в том числе, актуальные для обеспечения энергетической безопасности Евросообщества. Политики говорили на эту тему в контексте перспектив транзита газа через Украину после 1 января 2020 года и реализации проекта "Северный поток — 2".



Собеседники в рамках состоявшегося разговора уделили внимание итогам нормандского саммита, проходившего в столице Франции неделю назад, а также обменялись мнениями о кризисе в Ливии. Говоря на эту тему, стороны отметили важность недопущения дальнейшего обострения ситуации, указав на необходимость возобновления мирного диалога.



Напомним, ранее германский канцлер Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем на переговорах "нормандской четверки", которые состоялись в Париже. Представительница Берлина сказала это главе РФ после ужина, когда участники саммита направлялись на пресс-конференцию.



Автор: Злата Богатова

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