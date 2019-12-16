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Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев при колонизации Америки
16.12.2019 07:10
Фото: ruzru.ru
Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, в случае, если сенат Соединенных Штатов признает геноцид армян в Османской Империи, парламент его страны готов к принятию зеркальных мер. Политик пояснил, что речь идет о резолюции о геноциде индейцев во время колонизации Америки.
Соответствующее заявление президент Турции сделал накануне, 15 декабря, в эфире телевизионного канала A Haber.
Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз сослался на многочисленные документы, имеющиеся в распоряжении турецких ученых. По его словам, все они ранее уже были обнародованы и сейчас находятся в открытом доступе. Более миллиона документов, связанных с событиями 1915 года, при желании можно тщательно изучить, заявил президент Турции.
Представитель Анкары указал на необходимость выступить против Вашингтона с подобными обвинениями. По словам Эрдогана, нельзя "молчать об индейцах, говоря об Америке", ведь это "позорная страница США".
Ранее американского посла вызвали в МИД Турции из-за резолюции о геноциде армян.
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