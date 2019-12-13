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Американского посла вызвали в МИД Турции из-за резолюции о геноциде армян
13.12.2019 21:54
Фото: asweetdoseofreality.com
Вскоре после того, как в американском Сенате была единогласно принята резолюция о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда, передает ТАСС.
Как пояснил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, иностранному дипломату была передана официальная реакция Анкары на принятое в Вашингтоне решение.
Ранее власти Турции обвинили Соединенные Штаты в политизации истории. Принятие американским Сенатом резолюции, признающей геноцид армян, в Анкаре назвали "разрушительной попыткой", направленной на срыв усилий по развитию двусторонних отношений.
По данным историков, в 1915 году жертвами геноцида армянского народа в Османской империи стали примерно полтора миллиона человек, и этот факт уже официально признан многими странами. Первым государством, который заявил об этом еще в 1965 году, является Уругвай. Впоследствии его примеру последовали Бельгия, Италия, Нидерланды, Польша Франция, а также многие другие страны Европы и Мира. Кроме того, геноцид армян ранее был признан Европарламентом и Всемирным советом церквей.
В 1995 году Госдума России приняла постановление, согласно которому Москва осуждает геноцид армянского народа, происходивший на его исторической родине - в Западной Армении в период 1915-1922 годов.
В Анкаре не приемлют использование самого термина "геноцид". По мнению турков, в тот период шла братоубийственная война и потери несли все стороны конфликта. Открыв османские архивы, Турция призывает специалистов к их изучению, чтобы выработать объективный подход к событиям вековой давности, а пока крайне чувствительно воспринимает все попытки признания факта геноцида армян.
Резолюции Палаты представителей и Сената принимаются отдельно в каждой палате Конгресса. Документы, не имеющие какой-либо юридической силы, носят исключительно рекомендательный характер - законодатели так выражают позицию по тем или иным вопросам. При этом исполнительная ветвь власти может полностью их игнорировать.
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