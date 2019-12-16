Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Югре 4 человека погибли в ДТП

16.12.2019 06:37

Фото: leninogorsk-rt.ru



По предварительным данным, автомобиль Nissan Sunny занесло во время движения по федеральной трассе "Иртыш". В результате транспортное средство столкнулось с машиной ВАЗ-2110. Смертельная авария, унесшая жизни четырех человек, случилась накануне вечером, примерно в 20:30 по местному времени (18:30 по Москве).



Как передает ТАСС, в районе 36-го километра трассы федерального значения "Иртыш" столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Nissan Sunny. Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся в машине отечественного производства. Со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС уточняется, что после ДТП было перекрыто движение в районе аварии.



По данным главка МВД, водитель Nissan Sunny, доставленный после аварии в больницу с травмами, мог попасть в занос, в результате чего потерял управление.



В полиции пояснили, что Lada Kalina и ВАЗ ехали от Ханты-Мансийска в направлении Горноправдинска друг за другом. Когда двигавшийся по встречной полосе Nissan Sunny внезапно пошел в занос, водитель Lada, вовремя среагировав, успел избежать столкновения, но удар прошел по касательной. В результате автомобиль Kalina был выброшен на обочину, тогда как Nissan врезался прямо в ВАЗ.



Автор: Злата Богатова

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