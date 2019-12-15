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Косачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелага
15.12.2019 19:47
Фото: nstore.travel
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Марий Эл) прокомментировал призыв японских коммунистов потребовать у Москвы полностью Курильский архипелаг.
Своим мнением он поделился в интервью телевизионному каналу RT.
По словам Константина Косачева, выступивший с таким громким заявлением Кадзуо Сии — представитель оппозиции. Возглавляя крупнейшую в Японии партию, которая выступает против решений официального Токио, политик пытался "заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам", убежден сенатор. Поэтому подобные утверждения стоит рассматривать лишь как элементы внутренней, но не внешней политики.
Глава комитета при этом подчеркнул, что сейчас активно продолжается кропотливая деятельность по обсуждению перспектив заключения мирного договора. Работа в этой направлении ведется по соответствующему поручению президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.
Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о том, что необходимо заявить претензии на весь архипелаг. По его мнению, это самый верный способ получить от Москвы хоть часть Курильской гряды. Кроме того, Сии назвал несправедливым Сан-Францисский мирный договор, который представители Токио подписали после Второй мировой войны. Японский деятель выступил с предложением денонсировать документ.
Напомним, в начале года власти Япони отказались от формулировки "незаконная оккупация Курил", что в СМИ расценили как проявление улучшения двусторонних отношений на фоне интенсивно продолжающегося переговорного процесса по вопросу мирного договора.
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