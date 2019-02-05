Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японцы отказались от формулировки «незаконная оккупация Курил»

10:38

Фото: paragorundu.com



В Токио решили отказаться от формулировки "незаконная оккупация" Курил, передает РИА Новости. Как стало известно, данная фраза не звучала в рамках общенационального съезда, посвященного вопросу возвращения "северных территорий" (так японцы называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).



Отказ от фразы, подразумевающей оккупацию, агентство Киодо связало с заметным улучшением двусторонних отношений на фоне интенсивно продолжающегося переговорного процесса по вопросу мирного договора.



В ежегодном съезде, который начался в Токио сегодня, 7 февраля, по традиции участвуют представители властей страны - премьер-министр, глава дипломатического ведомства и другие члены японского правительства.



7 февраля 1855 года состоялось подписание Симодского трактата, который был первым дипломатическим соглашением между Российской империей и Японией. Согласно этому документу Токио получал острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Сейчас японцы настаивают на возвращении этих территорий.



В минувшем январе глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ, который посетил Москву с официальным визитом. После беседы, продолжавшейся несколько часов, президент РФ отметил, что предстоит "кропотливая работа по формированию условий", которые позволят принять взаимоприемлемое решение.



Предполагается, что следующий раунд переговоров по этому вопросу может пройти уже в феврале, например, "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене встретятся главы МИД двух стран.



Необходимо отметить, что Токио претендовал на указанные острова, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возврат территорий японские власти сделали основным условием заключения мирного договора с Россией, который так и не был заключен государствами после завершения Второй мировой войны.



В 1956 году представители Москвы и Токио подписали Совместную декларацию, где рассматривались перспективы лишь двух островов - Хабомаи и Шикотана. Предполагалось, что Советский Союз после официального заключения мира передаст их, но при этом о судьбе Итурупа и Кунашира в этом документе не было ни слова. Советские власти надеялись, что декларация ознаменует конец споров, однако в Токио документ восприняли лишь как частичное решение их проблемы. В последующем переговорный процесс не принес каких-либо заметных результатов.



Официальная позиция нынешнего российского руководства заключается в том, что по итогам Второй мировой войны Южные Курилы стали частью Советского Союза, и в Токио должны признать суверенитет над ними.



В ноябре прошлого года, когда Путин встречался с Абэ в Сингапуре, переговорный процесс получил значительное ускорение — японская сторона пошла на серьезную уступку, согласившись взять за основу документ 1956 года.



Автор: Злата Богатова

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