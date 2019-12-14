Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Forbes назвал самых влиятельных женщин года

14.12.2019 20:44

Фото: smi2.net



Лидером этого традиционного рейтинга девятый раз подряд стала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Единственной россиянкой, попавшей в список наиболее влиятельных женщин уходящего года, оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая заняла 53-е место.



В комментарии к списку отмечается, что в 2019 году женщинам по всему миру удалось взять на себя инициативу в различных сферах: они занимают ведущие роли в правительствах, активно участвуют в бизнесе, филантропии и деятельности средств массовой информации.



Среди тех, кто включен в ТОП-5, можно увидеть главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Мэри Барра, которая является главным исполнительным директором General Motors.



Сороковую строку составители списка отдали королеве Великобритании Елизавете II, а дочь главы Соединенных Штатов Иванка Трамп заняла сорок второе место. Последнюю строчку заняла юная экоактивистка Грета Тунберг из Швеции.



Автор: Злата Богатова

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