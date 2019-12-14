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Матвиенко назвала причину отставки Левченко
14.12.2019 19:57
Фото: rbsmi.ru
Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, основной причиной ухода Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области стала неспособность его команды эффективно провести мероприятия по ликвидации последствий ЧС с наводнением.
По словам Матвиенко, именно в чрезвычайных ситуациях можно дать оценку профессионализма и дееспособности любой команды, включая коллектив руководства региона. К сожалению, в данном случае власти не справились, когда в Иркутской области произошло наводнение. Валентина Матвиенко пояснила, что в нужный момент не принимались оперативные решения, не был должным образом налажен контакт с местным населением.
В результате многие жители Иркутской области совершенно справедливо начали выражать недовольство: начался зимний сезон, однако до сих пор не решены их жилищные трудности и другие проблемы, подчркнула спикер Совфеда. Матвиенко добавила, что Левченко такую оценку своей деятельности и команды дал сам, попросив об отставке.
В минувший четверг, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин сменил сразу двух губернаторов. Помимо коммуниста Сергея Левченко, избранного на пост главы Иркутской области по итогам досрочных прямых выборов осенью 2015 года, должность покинул руководитель администрации Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь.
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