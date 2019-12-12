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Путин сменил двух губернаторов
12.12.2019 22:25
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин сменил губернатора Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает агентство "Интерфакс".
Незадолго до этого президентом была принята отставка руководителя еще одного региона РФ - с поста ушел губернатор Иркутской области.
Со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова уточняется, что уже состоялась рабочая встреча президента РФ и сенатора Ростислава Гольдштейна, который назначен врио главы ЕАО вместо покинувшего пост Александра Левинталя.
Уход Александра Левинталя не так давно предсказывало издание "Коммерсантъ". При этом в качестве наиболее вероятного преемника на этом посту указывался именно Ростислав Гольдштейн. Кроме того, анонсируя новую волну губернаторских отставок, газеты называла в числе кандидатов на уход, помимо Левинталя, и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сегодня он также был отправлен в отставку указом Владимира Путина.
На пост временного исполняющего обязанности руководителя Иркутской области глава государства назначил Игоря Кобзева, сообщил ранее Дмитрий Песков.
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