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В Нижегородской области чиновникам при открытии школы подарили вазелин
14.12.2019 18:09
Фото: gtrk-saratov.ru
На торжественной церемонии по случаю долгожданного открытия школы в населенном пункте Гидроторф (Нижегородская область) руководителю поселковой администрации и подрядчику подарил баночку вазелина депутат Госдумы Вадим Булавинов.
О случившемся рассказывает региональный портал "НН.ру".
Как стало известно, жители поселка ожидали открытия этого учебного заведения на протяжении не одного десятилетия. В мероприятиях по подготовке здания были задействованы даже учащиеся. Поздравив местное население с таким значимым событием, депутат Госдумы Вадим Булавинов подчеркнул, что строительство учебного заведения оказалось достаточно долгим и трудным. В результате ему даже пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы процесс ускорился.
По словам Булавинова, который выступил на торжественной церемонии Булавинов, из-за неоднократных переносов сроков сдачи этого объекта затраты на стоимость строительства увеличились примерно на 80 миллионов рублей.
В скором времени поселок посетит с официальным визитом губернатор. Депутат пояснил, что руководитель Нижегородской области намерен лично увидеть школу. Поэтому Булавинов преподнес "и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина", который, по его словам, им очень пригодится.
Обращаясь к ученикам и педагогам, Булавинов призвал их тщательно изучить здание, чтобы проверить качество строительства.
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