Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После ракетных испытаний США в ООН призвали к новому договору о РСМД

06:02

Фото: factor-tech.com



Как считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, необходимо безотлагательно принять новое соглашение о контроле над вооружениями.



Заявление было сделано после того, как Соединенные Штаты провели испытания баллистической ракеты средней дальности.



Слова Антониу Гутерриша в интервью агентству Sputnik процитировал официальный представитель генсека этой международной организации Фархан Хак. Он также отметил, что Гутерриш обращается ко всем сторонам с призывом избегать дестабилизации ситуации.



Накануне, 12 декабря, в Пентагоне объявили о том, что успешно испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия наземного базирования. В прошлом использование вооружения такого вида было запрещено в соответствии с договором о РСМД.



По словам Марка Эспера, возглавляющего американское Минобороны, разработка этой баллистической ракеты заняла менее чем за девять месяцев. Начальник Пентагона прокомментировал испытания на калифорнийской базе ВВС Ванденберг в Twitter.



Власти Соединенных Штатов вышли из договора РСМД 2 августа текущего года, вскоре после чего американская сторона осуществила испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk. При этом использовалась установка вертикального пуска Mark 41 (Mk 41), подобная тем, которые ранее были размещены на территории Румынии и в скором времени могут появиться в Польше.



Автор: Злата Богатова

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