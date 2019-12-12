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Власти Казахстана собираются вывести часть земель Байконура из аренды РФ


12.12.2019 09:33
Власти Казахстана собираются вывести часть земель Байконура из аренды РФФото: vk.com

Сенат парламента Казахстана принял закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур", который в конце 1994 года был заключен властями страны с российским правительством, передает агентство "Интерфакс".

Вопрос рассматривался на пленарном заседании, которое состоялось в четверг.

Теперь закон, получивший статус принятого парламентом в целом, будет направлен на подпись президенту Казахстана. Согласно протоколу, который представители сторон подписывали около двух лет назад на Южном Урале, были внесены изменения в приложение №2 к договору аренды комплекса "Байконур". Документ предусматривал возвращение земельных участков общей площадью 11,6 тыс. га, которые выводятся из аренды Российской Федерации.

По словам первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, речь идет о возврате из аренды четырех участков. Представитель властей Казахстана пояснил, что земли предполагается перераспределить в целях возведения ряда объектов республиканского значения. В частности, подразумевается строительство международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" и железной дороги, которая соединит Алматы с российской столицей, а также участка газопровода "Бейнеу - Шымкент".

Решение руководства страны также обусловлено необходимостью развития населенного пункта Торетам, который располагается на территории Кармакшынского района Кызылординской области, добавил Сапаров. Он уточнил, что вывод участков не подразумевает уменьшение арендной платы, которую ежегодно перечисляет российская сторона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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