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Путин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировой
11.12.2019 21:52
Фото: aif.ru
Ложью назвал "антисоветскую" резолюцию Европарламента глава российского государства Владимир Путин.
По словам президента РФ, на искажение фактов Второй мировой войны Москва ответит правдой, передает агентство "Интерфакс".
Российский лидер говорил на эту тему во время заседания оргкомитета "Победа". Выводы резолюции Европарламента, где нацистская Германия и Советский Союз уравниваются как спровоцировавшие Вторую мировую войну государства, Владимир Путин назвал ложью - безосновательной и беспардонной.
По словам президента РФ, не прекращаются попытки искажения исторической правды о Второй мировой. На этот раз к ним подключились не только наследники пособников нацистов, но и достаточно респектабельные международные институты и европейские структуры.
В ходе заседания Путин подчеркнул, что Россия ответит на это лишь правдой - в будущем будут раскрываться и публиковаться различные архивные материалы, продолжатся рассказы о событиях и фактах Великой Отечественной войны.
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