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Лавров поделился мнением о встрече с Трампом
07:02
Фото: vk.com
Как заявил руководитель российского МИД, глава Соединенных Штатов осознает выгоду для американского бизнеса, народа и ситуации в мире от "добрых отношений" между странами, и в Москве это понимают. О своей встрече с Дональдом Трампом Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне, передает РБК.
По итогам его визита в Белый дом российский министр поделился мнением о состоявшейся встрече с американским лидером. Как отметил Сергей Лавров, в двусторонних отношениях не должно быть элементов одолжений той или другой стороне. Основой взаимодействия должны становиться "баланс интересов", прагматизм и обоюдная выгода.
Лавров также пояснил, что не все в Соединенных Штатов сейчас склонны разделять подобную позицию. Среди американского руководства пока еще остается немало тех, кто любыми способами пытается препятствовать нормализации отношений Вашингтона и Москвы, в частности, вводя новые санкции.
Ранее американский президент Дональд Трамп в твиттере оценил переговоры с российским министром как "очень хорошую" встречу. Прокомментировав беседу с Сергеем Лавровым, глава США выразил надежду на эффективное продолжение диалога с Россией.
Трамп пояснил, что в ходе встречи обсуждалось довольно много различных вопросов, в том числе, торговля, Иран и Северная Корея, вмешательство в выборы и контроль над ядерными вооружениями, а также поднималась тема Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Переговоры американского лидера и главы отечественного дипломатического ведомства проходили в Белом доме.
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