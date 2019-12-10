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Путин рассказал о причастности грузина, убитого в ФРГ, к теракту в Москве
10.12.2019 15:21
Фото: fotocdn.net
По словам президента РФ, Зелимхан Хангошвили в действительности являлся кровавым и жестким боевиком.
Грузин, убитый минувшим летом в Берлине, входил в число организаторов террористической атаки в московском метро, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже.
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин пояснил, что погибший в Берлине человек - "не просто грузин". В прошлом Зелимхан Хангошвили был активно задействован среди сепаратистов, проявлявших активность на Кавказе. Путин отметил также, что Хангошвили не был грузином по национальности.
Путин подчеркнул, что речь идет о жестоком боевике: жертвами лишь одной из акций, к которым был причастен Хангошвили, стали около ста человек. Кроме того, убитый в Берлине человек входил в число "организаторов взрывов в московском метро", - сказал глава РФ. По словам российского лидера, что произошло с убитым, он не знает, учитывая, "это бандитская среда". И высылка дипломатов в связи с этим делом однозначно представляется некорректной.
Ранее в германских СМИ появились сообщения о том, что россиянин, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине, якобы попросил убежища в ФРГ в обмен на сотрудничество со следствием.
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