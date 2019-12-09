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Петросян женился на 30-летней помощнице
9.12.2019 16:15
Фото: uenews.ru
Знаменитый юморист Евгений Петросян в первых числах декабря узаконил свои романтические отношения с 30-летней помощницей.
Как сообщают российские СМИ, о свадьбе, которая для 74-летнего артиста стала уже пятой по счету, рассказали источники в окружении пары.
Артист, за нервным разводом которого не так давно следила вся страна, все-таки женился на своей избраннице. Свадьба Евгения Петросяна и 30-летней уроженки Тулы Татьяны Брухуновой состоялась в начале декабря.
Каких-либо дополнительных сведений о том, где и как пара отпраздновала наконец узаконенные отношения, пока нет. Сами молодожены воздерживаются от подробных комментариев. В соцсетях они лишь опубликовали фото свадебного букета: жених показал, из какого огромного количества цветов ему пришлось выбирать, а невеста отметила, что приобрела официальный статус супруги артиста.
Напомним, развод с Еленой Степаненко осложнился дележом совместно нажитого имущества. В результате отношения бывшие супруги выясняли через юристов.
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