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Порошенко на майдане закидали яйцами


8.12.2019 21:22
Порошенко на майдане закидали яйцамиФото: lenta.ru

Бывший глава украинского государства поднялся на трибуну, чтобы выступить перед участниками акции.

После того, как прозвучал гимн, Петр Порошенко прокричал "Слава Украине!". Сразу после этого собравшиеся начали забрасывать экс-президента яйцами.

Сегодня в центре Киева состоялась акция оппозиции. Как заявил бывший украинский лидер, выступивший перед собравшимися на площади Независимости, присутствовавшие не выражали протест, а выражали поддержку Украине.

В ходе массовой акции, которую украинская оппозиция решила провести в преддверии встречи "нормандской четверки", Петра Порошенко забросали яйцами. Вскоре видеокадры, сделанные во время этого происшествия, широко распространились  в Сети.

Судя по опубликованным материалам, яйца полетели в Порошенко сразу после того, как он громко прокричал "Слава Украине!" - только что отзвучал гимн. Одно из яиц при этом угодило в находившуюся рядом супругу жену, еще одно смог поймать депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.

Порошенко призвал собравшихся поймать человека, который бросался яйцами во время его выступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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