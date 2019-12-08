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Порошенко на майдане закидали яйцами
8.12.2019 21:22
Фото: lenta.ru
Бывший глава украинского государства поднялся на трибуну, чтобы выступить перед участниками акции.
После того, как прозвучал гимн, Петр Порошенко прокричал "Слава Украине!". Сразу после этого собравшиеся начали забрасывать экс-президента яйцами.
Сегодня в центре Киева состоялась акция оппозиции. Как заявил бывший украинский лидер, выступивший перед собравшимися на площади Независимости, присутствовавшие не выражали протест, а выражали поддержку Украине.
В ходе массовой акции, которую украинская оппозиция решила провести в преддверии встречи "нормандской четверки", Петра Порошенко забросали яйцами. Вскоре видеокадры, сделанные во время этого происшествия, широко распространились в Сети.
Судя по опубликованным материалам, яйца полетели в Порошенко сразу после того, как он громко прокричал "Слава Украине!" - только что отзвучал гимн. Одно из яиц при этом угодило в находившуюся рядом супругу жену, еще одно смог поймать депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.
Порошенко призвал собравшихся поймать человека, который бросался яйцами во время его выступления.
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