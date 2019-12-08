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Шойгу указал на деградацию отношений России и НАТО
8.12.2019 17:29
Фото: natsbez.ru
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в последнее время отношения Москвы и Североатлантического альянса все более деградируют.
Своим мнением о качестве нынешнего взаимодействия России и НАТО глава ведомства поделился в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
В передаче, которая выходит на телевизионном канале "Россия 1" (ВГТРК), глава отечественного оборонного министерства Сергей Шойгу ответил на вопрос о том, почему отношения России и НАТО практически оказались на грани разрыва.
По словам министра, еще "каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе". Россия на тот момент имела там своего представителя, однако сейчас наши зарубежные партнеры, как и Соединенные Штаты, "выходят все из большего количества соглашений".
В результате пространство безопасности все больше сужается, констатировал Шойгу.
При этом министр подчеркнул, что Москва остается открытой к сотрудничеству с альянсом. Но в НАТО не реагируют на предложения российской стороны, включая инициативы, касающиеся взаимодействия в борьбе с террористами в Сирии.
Напомним, не так давно на французского лидера Эммануэля Макрона после его высказываний о "смерти мозга НАТО" обрушилась волна резкой критики. Слова иностранного политика прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства. Как заявил Сергей Лавров, если французский лидер почувствовал, что Североатлантический альянс сейчас находится в таком состоянии, у него есть полное право высказывать такое мнение.
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