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В Багдаде неизвестные обстреляли акцию протеста: погибли не менее 12 человек
7.12.2019 22:38
Фото: inbusiness.kz
Правоохранительные органы иракской столицы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
Как передает агентство Associated Press, по протестующим стреляли неизвестные, которые находились в автомобиле.
В Багдаде во время продолжающихся акций протеста неизвестными были застрелены по меньшей мере двенадцать человек, еще около тридцати были ранены. Злоумышленники открыли огонь по манифестантам из проезжающего мимо автомобиля.
За день до этого инцидента на площади Тахрир, где с начала октября проводятся массовые митинги, тринадцать протестующих получили ножевые ранения. Полиции пока не удалось установить личность нападавших и их мотивы.
Иракцы еще в минувшем октябре начали выражать протест против действующего правительства. Массовые митинги не прекратились даже после ухода в отставку премьер-министра страны Аделя Абдула.
По официальным данным, за последние два месяца в Ираке во время протестных акций погибли порядка четырехсот человек, несколько тысяч были ранены.
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