Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иране во время протестов убиты более тысячи человек, считают в США

6.12.2019 04:16

Фото: worldenergynews.gr



Как заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук, за период с начала протестных акций в стране могли быть убиты более тысячи человек.



Своим мнением по этому поводу американский дипломат поделился во время проводившегося в Госдепе брифинга.



По словам Брайана Хука, имеются основания предполагать, что к настоящему времени в Иране "режим мог убить более 1 тысячи" граждан. Однако власти страны блокируют обмен информацией, поэтому официально выступать с такими утверждениями не представляется возможным.



Вместе с тем, дипломат добавил, что в числе погибших есть даже подростки. Хук также отметил, что власти не выдавали тела погибших родственникам, пока семьи не обещали, что откажутся от проведения публичной церемонии похорон.



В ночь на 15 ноября руководство Ирана объявило о повышении стоимости бензина сразу на 50%. В результате страну охватила волна протестов - акции проходили в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и на территории провинции Хузестан. В этот период по решению властей в стране практически полностью был блокирован интернет.



По мнению представителей официального Тегерана, к массовым беспорядкам могут быть причастны Соединенные Штаты, Израиль и Саудовская Аравия.



Автор: Злата Богатова

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