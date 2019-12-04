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В Киеве подтвердили задержание члена севастопольского политсовета «Единой России»
10:12
Фото: pravda.com
Как указывается в сообщении на официальном портале Службы безопасности Украины (СБУ), Игорь Кучерявый действительно был задержан контрразведчиками на границе с Крымом. В тот момент член политсовета севастопольского отделения "Единой России" возвращался на полуостров из Херсона.
Целью данной поездки, отмечается в сообщении, якобы была необходимость оформить украинский заграничный паспорт. В СБУ поясняют, что ранее получили сведения о том, что 40-летний Игорь Кучерявый, известный своей антиукраинской позицией и активно способствовавший "российской оккупации Крымского полуострова", намеревается совершить поездку в Херсон, чтобы оформить документы.
В СБУ указали, что основанием для ареста стало, в частности, участие Кучерявого в организации блокпостов на территории Севастополе. В отношении члена ЕР в результате было инициировано уголовное производство статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Предполагается, что арестованного члена "Единой России" в скором времени поместят в следственный изолятор Херсона.
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