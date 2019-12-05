|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Десятки мигрантов погибли при кораблекрушении у Мавритании
5.12.2019 09:06
Фото: livejournal.com
Около шестидесяти человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Мавритании на западе Африки, передают зарубежные СМИ.
В общей сложности на борту лодки находились 150 человек, но спастись смогли лишь чуть более восьмидесяти.
Как сообщает информационное агентство AMI со ссылкой на осведомленные источники в экстренных службах страны, мигрантов пытались добраться до берегов Испании. Предположительно, причиной трагедии стало повреждение судна.
Лодка, на борту которой находилось около полутора сотен людей, затонула на расстоянии 25 километрах от города Наудибу (Мавритания).
В ходе поисково-спасательной операции были спасены 83 мигранта. Позже были найдены тела пятидесяти семи погибших. По данным ряда источников, выжить смогли лишь семьдесят четыре человека. Информация уточняется.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|