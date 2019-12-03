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В Белгородской области нашли погибшего под завалами дома
01:00
Фото: rt.com
Как передает ТАСС, поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Остававшийся под завалами человек был найден погибшим, сообщается со ссылкой на белгородский главк МЧС.
Взрывной волной был частично разрушен четырехэтажный дом.
По данным агентства "Интерфакс", после взрыва в больницу были экстренно доставлены шесть пострадавших, двое из них направлены в ожоговый центр.
В результате ЧП в жилом доме были разрушены с первого по четвертый этажи. Прибывшие к месту ЧП спасатели провели эвакуацию восемнадцати жильцов.
Сообщение о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Яковлевского городского округа было передано в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 20:05 по московскому времени. ЧП случилось в одном из домов по улице Шаландина.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.
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